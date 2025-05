Ciné pitchoun Rose, petite fée des fleurs – Rue Sellenick Les Andelys, 15 juin 2025 10:30, Les Andelys.

Eure

Ciné pitchoun Rose, petite fée des fleurs Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2025-06-15 10:30:00

2025-06-15

Synopsis :

Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d’avoir un ou une ami(e), mais a trop peur de l’inconnu pour s’éloigner de son repaire. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d’aventures, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies, malgré leurs différences. Satin veut partir à la découverte du monde, et quant à elle, Rose préfère rester tranquille dans son rosier. Mais, lorsque sa nouvelle amie est kidnappée par une méchante Troll de Pierre, Rose doit surmonter ses peurs et se lancer dans un dangereux voyage jusqu’aux Montagnes noires pour sauver Satin.

Rue Sellenick Cinéma Le Palace

Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Ciné pitchoun Rose, petite fée des fleurs

Synopsis:

Rose is a little fairy who has always lived alone in her rosebush. She longs for a friend, but is too afraid of the unknown to stray from her lair. One day, Satin, a butterfly in search of adventure, crosses Rose?s path and they become instant friends, despite their differences. Satin wants to explore the world, while Rose prefers to sit quietly in her rosebush. But when her new friend is kidnapped by an evil Stone Troll, Rose must overcome her fears and embark on a dangerous journey to the Black Mountains to save Satin.

German :

Synopsis:

Rose ist eine kleine Fee, die immer allein in ihrem Rosenstrauch gelebt hat. Sie träumt leidenschaftlich davon, einen Freund oder eine Freundin zu haben, aber sie hat zu viel Angst vor dem Unbekannten, um sich von ihrem Versteck zu entfernen. Eines Tages kreuzt Satin, ein Schmetterling auf der Suche nach Abenteuern, den Weg von Rose und die beiden werden sofort Freunde, trotz ihrer Unterschiede. Satin will die Welt erkunden, während Rose lieber still in ihrem Rosenstrauch sitzt. Doch als ihre neue Freundin von einem bösen Steintroll entführt wird, muss Rose ihre Ängste überwinden und sich auf eine gefährliche Reise in die Schwarzen Berge begeben, um Satin zu retten.

Italiano :

Sinossi :

Rose è una piccola fata che ha sempre vissuto da sola nel suo roseto. Desidera un amico, ma ha troppa paura dell’ignoto per allontanarsi dalla sua tana. Un giorno, Satin, una farfalla in cerca di avventure, incrocia Rose e le due diventano subito amiche, nonostante le loro differenze. Satin vuole esplorare il mondo, mentre Rose preferisce starsene tranquilla nel suo roseto. Ma quando la sua nuova amica viene rapita da un malvagio Troll di Pietra, Rose deve superare le sue paure e intraprendere un pericoloso viaggio verso le Montagne Nere per salvare Satin.

Espanol :

Sinopsis :

Rose es una pequeña hada que siempre ha vivido sola en su rosal. Anhela tener una amiga, pero tiene demasiado miedo a lo desconocido como para alejarse de su guarida. Un día, Satin, una mariposa en busca de aventuras, se cruza en el camino de Rose y se hacen amigas al instante, a pesar de sus diferencias. Satin quiere explorar el mundo, mientras que Rose prefiere sentarse tranquilamente en su rosal. Pero cuando su nueva amiga es secuestrada por un malvado Troll de Piedra, Rose debe superar sus miedos y embarcarse en un peligroso viaje a las Montañas Negras para salvar a Satin.

