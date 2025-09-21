Ciné pitchoun Sauvages Rue Sellenick Les Andelys

Ciné pitchoun Sauvages Rue Sellenick Les Andelys dimanche 21 septembre 2025.

Ciné pitchoun Sauvages

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Synopsis

À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. .

