Ciné Pitchoun Séances de cinéma pour enfants Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
Ciné Pitchoun Séances de cinéma pour enfants Cinéma Familia de Jonzac Jonzac dimanche 1 février 2026.
Ciné Pitchoun Séances de cinéma pour enfants
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-05
Séances cinéma dédiées aux plus jeunes pour découvrir les joies du grand écran.
Les dimanches à 16h30 en tarif unique.
.
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film screenings for youngsters to discover the joys of the big screen.
Sundays at 4:30pm, one price only.
L’événement Ciné Pitchoun Séances de cinéma pour enfants Jonzac a été mis à jour le 2026-01-19 par Offices de Tourisme de Jonzac