Ciné Pitchoun Séances de cinéma pour enfants Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

Ciné Pitchoun Séances de cinéma pour enfants

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-05

Séances cinéma dédiées aux plus jeunes pour découvrir les joies du grand écran.

Les dimanches à 16h30 en tarif unique.

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr

English :

Film screenings for youngsters to discover the joys of the big screen.

Sundays at 4:30pm, one price only.

