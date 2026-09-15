Ciné Pitchoun – Séances de cinéma pour enfants Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Familia de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Ciné Pitchoun – Séances de cinéma pour enfants
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Séances cinéma dédiées aux plus jeunes pour découvrir les joies du grand écran.
Un dimanche par mois, à 16h30 heure du goûter, en tarif unique.
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr
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English :
Movie screenings designed for young children to discover the joys of the big screen.
One Sunday a month, at 4:30 p.m. (snack time), with a single admission price.
L’événement Ciné Pitchoun – Séances de cinéma pour enfants Jonzac a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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