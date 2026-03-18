Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’Odyssée de Choum

Dimanche 29 Mars à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 4 ans suivie d’un atelier manuel.

Tarif unique 3,50€

Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’Odyssée de Choum

Dimanche 29 Mars à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 4 ans suivie d’un atelier manuel.

Tarif unique 3,50€ .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum

Ciné Pitchoun short film festival special: Choum’s Odyssey

Sunday, March 29 at 10:30 a.m

A program of short films suitable for ages 4 and up, followed by a hands-on workshop.

Price: 3.50?

L’événement Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande