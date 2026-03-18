Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 29 mars 2026.
Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’Odyssée de Choum
Dimanche 29 Mars à 10h30
Un programme de courts métrage adapté à partir de 4 ans suivie d’un atelier manuel.
Tarif unique 3,50€
Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’Odyssée de Choum
Dimanche 29 Mars à 10h30
Un programme de courts métrage adapté à partir de 4 ans suivie d’un atelier manuel.
Tarif unique 3,50€ .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum
Ciné Pitchoun short film festival special: Choum’s Odyssey
Sunday, March 29 at 10:30 a.m
A program of short films suitable for ages 4 and up, followed by a hands-on workshop.
Price: 3.50?
L’événement Ciné Pitchoun spécial fête du court-métrage L’odyssée de Choum Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande