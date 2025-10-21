Ciné Pitchoun VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Ciné Pitchoun, en partenariat avec le Réseau des médiathèques Adour-Madiran.

Pendant les vacances scolaires, sur une matinée, programmation de court-métrage à destination des plus petits avec une lecture de contes ou d’histoires en lien avec la thématique du film. Temps de lecture et projection adaptée au jeune public (1h-1h15).

A partir de 6 ans pour une durée de 40 min.

Ce mardi le choix s’est porté sur A nous le monde

Lecture par Emmanuelle de la Médiathèque de Vic.

Ce programme inédit est une collection de 13 courts métrages

d’animation dont la proposition est d’associer 13 poèmes animés par de jeunes

cinéastes pour aborder la liberté, le voyage et la découverte du Monde.

VIC-EN-BIGORRE Ciné de l’atelier Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

English :

Ciné Pitchoun, in partnership with the Réseau des médiathèques Adour-Madiran.

During the school vacations, a morning program of short films for the very young, with a reading of tales or stories linked to the film’s theme. Reading time and screening adapted to young audiences (1h-1h15).

From 6 years of age, duration 40 min.

This Tuesday’s selection is A nous le monde

Reading by Emmanuelle from the Médiathèque de Vic.

This new program is a collection of 13 short animated films

which combines 13 poems animated by young filmmakers to tackle

by young filmmakers to explore freedom, travel and the discovery of the world.

German :

Ciné Pitchoun, in Partnerschaft mit dem Netzwerk der Mediatheken Adour-Madiran.

Während der Schulferien werden an einem Vormittag Kurzfilme für die Kleinsten programmiert und Märchen oder Geschichten vorgelesen, die mit der Thematik des Films in Zusammenhang stehen. Lesezeit und an das junge Publikum angepasste Vorführung (1h-1h15).

Ab 6 Jahren für eine Dauer von 40 min.

An diesem Dienstag fiel die Wahl auf A nous le monde

Lesung von Emmanuelle aus der Mediathek von Vic.

Dieses unveröffentlichte Programm ist eine Sammlung von 13 Kurzfilmen

animationsfilme, die 13 Gedichte mit Animationen junger Filmemacher verbinden

die Filmemacher sollen die Freiheit, die Reise und die Entdeckung der Welt thematisieren.

Italiano :

Ciné Pitchoun, in collaborazione con la rete di mediateche Adour-Madiran.

Durante le vacanze scolastiche, per una mattina viene proiettato un cortometraggio per i giovanissimi, con una lettura di racconti o storie legate al tema del film. Tempo di lettura e proiezione adattato al pubblico giovane (1h-1h15).

Da 6 anni per una durata di 40 minuti.

Martedì abbiamo scelto A nous le monde

Lettura di Emmanuelle della Médiathèque de Vic.

Questo nuovo programma è una raccolta di 13 cortometraggi di animazione

che combina 13 poesie animate da giovani cineasti per esplorare

da giovani registi per esplorare la libertà, il viaggio e la scoperta del mondo.

Espanol :

Ciné Pitchoun, en colaboración con la red de mediatecas Adour-Madiran.

Durante las vacaciones escolares, se proyecta un cortometraje a lo largo de una mañana para los más pequeños, con una lectura de cuentos o historias relacionadas con el tema de la película. Tiempo de lectura y proyección adaptado al público infantil (1h-1h15).

A partir de 6 años con una duración de 40 min.

El martes elegimos A nous le monde

Lectura a cargo de Emmanuelle de la Médiathèque de Vic.

Este nuevo programa es una colección de 13 cortometrajes de animación

que combina 13 poemas animados por jóvenes cineastas para explorar

animados por jóvenes cineastas para explorar la libertad, el viaje y el descubrimiento del mundo.

