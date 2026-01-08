Ciné pitchouns Thelma au pays des glaces Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Ciné pitchouns Thelma au pays des glaces Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime jeudi 19 février 2026.
Ciné pitchouns Thelma au pays des glaces
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
2026-02-19 2026-02-20 2026-02-26 2026-02-27
Dans le sillage de Thelma, installez-vous dans un fauteuil douillet au ciné pour vous immerger dans un univers glacé plein de douceur givrée
.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr
English : Ciné pitchouns Thelma au pays des glaces
Following in Thelma’s footsteps, settle into a cozy seat at the cinema to immerse yourself in an icy world full of frosty sweetness.
