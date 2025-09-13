Ciné-Pizza au Cinéma Espace Méliès Lure

Ciné-Pizza au Cinéma Espace Méliès

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13 23:30:00

2025-09-13

19h LES ORPHELINS

20H45 PAUSE PIZZA (pizza et boissons à volonté)

21h30 Y’A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE MONDE ? .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

