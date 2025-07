Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Un petit truc en plus » » Poltrot Nabinaud

Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Un petit truc en plus » » Poltrot Nabinaud jeudi 17 juillet 2025.

Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Un petit truc en plus » »

Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

À la tombée de la nuit, profitez du cinéma en plein air dans le cadre naturel de la base de loisirs de Poltrot. Venez profiter d’un bon film en famille en venant voir « Un petit truc en plus » !

Juste avant, profitez du marché de producteurs !

.

Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 08 79

English : Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Un petit truc en plus »

As night falls, enjoy an open-air cinema in the natural setting of the Poltrot leisure park. Come and enjoy a good film with your family!

German : Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Donne-moi des ailes »

Genießen Sie bei Einbruch der Dunkelheit das Freiluftkino in der natürlichen Umgebung des Freizeitzentrums Poltrot. Genießen Sie einen guten Film mit der ganzen Familie und schauen Sie sich « Un petit truc en plus » an!

Kurz zuvor genießen Sie den Bauernmarkt!

Italiano : Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Donne-moi des ailes »

Al calar della sera, godetevi un cinema all’aperto nella cornice naturale del parco divertimenti di Poltrot. Venite a godervi un bel film con la vostra famiglia venendo a vedere « Un petit truc en plus »!

Poco prima, godetevi il mercato contadino!

Espanol : Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Donne-moi des ailes »

Al caer la noche, disfrute de un cine al aire libre en el marco natural del parque de ocio Poltrot. Venga a ver « Un petit truc en plus » y disfrute de una buena película en familia

Justo antes, ¡disfrute del mercado de los agricultores!

L’événement Ciné plein air à la base de loisirs de Poltrot « Un petit truc en plus » » Nabinaud a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de tourisme du Sud Charente