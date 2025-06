Ciné plein-air à l’hippodrome Hippodrome Cabourg 7 juillet 2025 20:00

Calvados

Ciné plein-air à l’hippodrome Hippodrome Avenue Michel d’Ornano Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 20:00:00

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

Cet été, vivez une expérience cinématographique unique en plein air à l’hippodrome ! Chaque lundi, du 7 juillet au 25 août, plongez dans l’univers du cinéma sous les étoiles, avec une sélection de films pour tous les goûts. Snacking & boissons sur place.

Programmation détaillée

– Le 7/07 Donne-moi des ailes

– Le 14/07 Docteur ?

– Le 21/07 Nos jours heureux

– Le 28/07 Lion

– Le 04/08 Donne-moi des ailes

– Le 11/08 Docteur ?

– Le 18/08 Nos jours heureux

– Le 25/08 Lion

English : Ciné plein-air à l’hippodrome

This summer, enjoy a unique outdoor cinema experience at the racecourse! Every Monday from July 7 to August 25, immerse yourself in the world of cinema under the stars, with a selection of films to suit all tastes. Snacks & drinks on site.

Detailed program:

– 7/07: Give me wings

– 14/07: Docteur ?

– 21/07: Nos jours heureux

– July 28: Lion

– 04/08 Give me wings

– August 11: Docteur ?

– 18/08 Nos jours heureux

– August 25: Lion

German : Ciné plein-air à l’hippodrome

Erleben Sie diesen Sommer ein einzigartiges Kinoerlebnis unter freiem Himmel auf der Pferderennbahn! Tauchen Sie jeden Montag vom 7. Juli bis zum 25. August in die Welt des Kinos unter dem Sternenhimmel ein, mit einer Auswahl an Filmen für jeden Geschmack. Snacks und Getränke vor Ort.

Detaillierte Programmierung :

– Am 7/07: Gib mir Flügel!

– Am 14/07: Doktor?

– Am 21/07: Unsere glücklichen Tage

– Am 28/07: Löwe

– Am 04/08: Gib mir Flügel!

– Am 11/08: Doktor?

– Am 18/08: Unsere glücklichen Tage

– Am 25/08: Löwe

Italiano :

Quest’estate, godetevi un’esperienza unica di cinema all’aperto all’ippodromo! Ogni lunedì dal 7 luglio al 25 agosto, immergetevi nel mondo del cinema sotto le stelle, con una selezione di film per tutti i gusti. Snack e bevande disponibili in loco.

Programma dettagliato:

– 7/07: Dammi le ali

– 14/07: Docteur?

– 21/07: I nostri giorni felici

– 28/07: Leone

– 04/08: Donne-moi des ailes

– 11/08: Docteur?

– 18/08 I nostri giorni felici

– 25/08 Leone

Espanol :

Este verano, disfrute de una experiencia única de cine al aire libre en el hipódromo Todos los lunes del 7 de julio al 25 de agosto, sumérjase en el mundo del cine bajo las estrellas, con una selección de películas para todos los gustos. Aperitivos y bebidas disponibles in situ.

Programa detallado:

– 7/07: Dame alas

– 14/07: Docteur ?

– 21/07: Nos jours heureux

– 28/07: Lion

– 04/08: Donne-moi des ailes

– 11/08: Docteur ?

– 18/08: Nuestros días felices

– 25/08 Lion

