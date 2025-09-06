Ciné plein air à Sainte Terre La plage Sainte-Terre
Ciné plein air à Sainte Terre La plage Sainte-Terre samedi 6 septembre 2025.
Ciné plein air à Sainte Terre
La plage 22 Lieu-dit Barènes Sainte-Terre Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Cette année le ciné plein air se met en mode « drive-in »
Rassemblement de véhicules anciens
Séance de cinéma gratuite pour voir ou revoir le film « Grease »
Rendez-vous à la plage le samedi 06 septembre à 20h30 .
La plage 22 Lieu-dit Barènes Sainte-Terre 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 16 23 mairie@sainteterre.fr
English : Ciné plein air à Sainte Terre
German : Ciné plein air à Sainte Terre
Italiano :
Espanol : Ciné plein air à Sainte Terre
L’événement Ciné plein air à Sainte Terre Sainte-Terre a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Saint-Emilion