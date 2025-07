Ciné plein Air « Astérix et Obélix Le secret de la potion magique » Saint-Merd-les-Oussines

Ciné plein Air « Astérix et Obélix Le secret de la potion magique » Saint-Merd-les-Oussines samedi 26 juillet 2025.

Ciné plein Air « Astérix et Obélix Le secret de la potion magique »

D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Comme chaque année, L’association des Ruines des Cars ouvre la fête locale de Saint Merd les Oussines avec la diffusion du film d’animation Astérix: Le secret de la potion magique (Alexandre Astier et Louis Clichy)

A partir de 18h_ Petite restauration sur place_ Gratuit et sans réservation

Apporter plaids et transats. .

D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 36 42 00 bacdescars@gmail.com

