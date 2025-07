Ciné plein air Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Sedan

Ciné plein air Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Sedan vendredi 11 juillet 2025.

Ciné plein air Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

Château fort de Sedan Sedan Ardennes

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

ne manquez pas la troisième édition de la soirée où l’architecture rencontre le cinéma en plein air. Après le succès des éditions précédentes, AMATA et La Pellicule Ensorcelée vous invitent à nouveau à explorer et célébrer l’architecture à travers des ateliers interactifs, ouverts à tous dès 17h. À la tombée de la nuit, plongez dans l’univers des bâtisseurs avec la projection d’un film incontournable, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.Jeux et animation autour de l’architecture dès 17hParcours sensoriel, jeux d’architecture, fresque de la ville, jeux de devinettes cinématographiques,…Plus d’informations.

Château fort de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80

English :

don’t miss the third edition of the evening where architecture meets open-air cinema. Following the success of previous editions, AMATA and La Pellicule Ensorcelée once again invite you to explore and celebrate architecture through interactive workshops, open to all from 5pm. As night falls, immerse yourself in the world of the builders with a screening of the must-see film, Asterix and Obelix Mission Cleopatra.Games and activities around architecture from 5pmSensory trail, architecture games, city fresco, film riddle games, etc. More information.

German :

verpassen Sie nicht die dritte Ausgabe des Abends, an dem die Architektur auf das Freiluftkino trifft. Nach dem Erfolg der letzten Ausgaben laden AMATA und La Pellicule Ensorcelée Sie erneut ein, die Architektur zu erforschen und zu feiern, indem sie interaktive Workshops anbieten, die ab 17 Uhr für alle zugänglich sind. Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie in die Welt der Baumeister eintauchen und den Film Asterix und Obelix Mission Kleopatra sehen.Spiele und Animation rund um die Architektur ab 17 UhrSinnesparcours, Architekturspiele, Stadtfresken, Filmrätsel,… Weitere Informationen.

Italiano :

non perdete la terza edizione della serata in cui l’architettura incontra il cinema all’aperto. Dopo il successo degli eventi precedenti, AMATA e La Pellicule Ensorcelée vi invitano ancora una volta a esplorare e celebrare l’architettura attraverso laboratori interattivi, aperti a tutti a partire dalle 17.00. Al calar della sera, immergetevi nel mondo dei costruttori con la proiezione dell’imperdibile film Asterix e Obelix: Missione Cleopatra.Giochi e attività intorno all’architettura a partire dalle 17.00Percorso sensoriale, giochi di architettura, affresco della città, giochi di indovinelli cinematografici… Maggiori informazioni.

Espanol :

no se pierda la tercera edición de la velada en la que la arquitectura se encuentra con el cine al aire libre. Tras el éxito de las ediciones anteriores, AMATA y La Pellicule Ensorcelée le invitan de nuevo a explorar y celebrar la arquitectura a través de talleres interactivos, abiertos a todos a partir de las 17.00 h. Al caer la noche, sumérjase en el mundo de los constructores con la proyección de la película ineludible Astérix y Obélix: Misión Cleopatra.Juegos y actividades en torno a la arquitectura a partir de las 17.00 hRuta sensorial, juegos de arquitectura, fresco de la ciudad, juegos de adivinanzas sobre la película, etc. Más información.

