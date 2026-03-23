Ciné Plein Air au Clos Rever

Mairie de Conteville Conteville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous à Conteville pour notre soirée Ciné plein-air dans l’Eure !

A partir de 19h, des visites-flash de la commune seront proposées. Restauration possible au Clos Rever avec la présence de plusieurs foodtrucks.

Projection du film Soul à la tombée de la nuit vers 22h. .

Mairie de Conteville Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30 serviceevenementiel@ot-honfleur.fr

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English : Ciné Plein Air au Clos Rever

L’événement Ciné Plein Air au Clos Rever Conteville a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure