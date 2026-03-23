Ciné Plein Air au Clos Rever Conteville
Ciné Plein Air au Clos Rever Conteville samedi 30 mai 2026.
Ciné Plein Air au Clos Rever
Mairie de Conteville Conteville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous à Conteville pour notre soirée Ciné plein-air dans l’Eure !
A partir de 19h, des visites-flash de la commune seront proposées. Restauration possible au Clos Rever avec la présence de plusieurs foodtrucks.
Projection du film Soul à la tombée de la nuit vers 22h. .
Mairie de Conteville Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30 serviceevenementiel@ot-honfleur.fr
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English : Ciné Plein Air au Clos Rever
L’événement Ciné Plein Air au Clos Rever Conteville a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure