Ciné plein air avec Hôtel Transylvanie 3 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 28 juin 2025 20:00

Drôme

Ciné plein air avec Hôtel Transylvanie 3 Rue de l’Etrau Parc de la MJC Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : Samedi 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Nouvelle séance de Ciné en plein air !

Evènement porté par la Ville de Saint-Marcel-lès-Valence.

Rue de l’Etrau Parc de la MJC

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Another open-air cinema session!

An event organized by the town of Saint-Marcel-lès-Valence.

German :

Neue Vorführung von Ciné en plein air!

Diese Veranstaltung wird von der Stadt Saint-Marcel-lès-Valence getragen.

Italiano :

Un’altra sessione di cinema all’aperto!

Un evento organizzato dalla città di Saint-Marcel-lès-Valence.

Espanol :

Otra sesión de cine al aire libre

Un evento organizado por la ciudad de Saint-Marcel-lès-Valence.

