Ciné plein air Route de Mâcon Blanzy

Route de Mâcon Espace Jean Zay Gymnase Blanzy Saône-et-Loire

Gratuit

2025-08-19 21:00:00

2025-08-19

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale sous les étoiles pour la projection du film « Les Petites Victoires ».

Un film pour tous les âges qui promet de vous captiver et de vous divertir.

N’oubliez pas d’apporter vos couvertures et coussins pour plus de confort.

Synopsis Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski.

Un film de Mélanie Auffret. .

Route de Mâcon Espace Jean Zay Gymnase Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 00 99 communication@blanzy71.fr

