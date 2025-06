Ciné Plein Air Courts sur le lac ! Les Mazures 18 juillet 2025 07:00

Ardennes

Ciné Plein Air Courts sur le lac ! Lac des Vieilles Forges Les Mazures Ardennes

2025-07-18

Le vendredi 18 juillet 2025, préparez-vous pour une soirée cinématographique en plein air au bord du lac avec la projection d’une sélection de courts métrages.Cet été nous vous avons connectés deux programmes spéciaux de court-métrages pour venir savourer une soirée cinéma après avoir piquer une tête aux Vieilles Forges. Venez découvrir deux sélections axées sur les vacances, l’humour mais aussi l’émotion pour toute la famille! Petit plus pour nos amis touristes: tous les films sont sous-titrés en anglais, et chaque programmation comporte au moins un film en néerlandais sous-titré en français! Alors n’hésitez plus et plongez la tête la première !

Lac des Vieilles Forges

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est web@lapelliculeensorcelee.org

English :

On Friday, July 18, 2025, get ready for an evening of open-air cinema by the lake, with a selection of short films.This summer, we’ve put together two special programs of short films for you to enjoy after a dip in the Vieilles Forges. Come and discover two selections focusing on vacations, humor and emotion for the whole family! A little extra for our tourist friends: all films are subtitled in English, and each program includes at least one film in Dutch with French subtitles! So go ahead, dive in headfirst!

German :

Am Freitag, den 18. Juli 2025, können Sie sich auf einen Filmabend unter freiem Himmel am Seeufer vorbereiten, bei dem eine Auswahl an Kurzfilmen gezeigt wird. Diesen Sommer haben wir zwei spezielle Kurzfilmprogramme für Sie zusammengestellt, damit Sie nach einem Bad in der Vieilles Forges einen Filmabend genießen können. Entdecken Sie zwei Filme, die sich um Urlaub, Humor, aber auch Emotionen für die ganze Familie drehen! Ein kleines Extra für unsere Touristenfreunde: Alle Filme sind mit englischen Untertiteln versehen und jedes Programm enthält mindestens einen Film auf Niederländisch mit französischen Untertiteln! Zögern Sie also nicht länger und stürzen Sie sich kopfüber ins Vergnügen!

Italiano :

Venerdì 18 luglio 2025, preparatevi a una serata di cinema all’aperto in riva al lago, con la proiezione di una selezione di cortometraggi. Quest’estate abbiamo messo a punto due programmi speciali di cortometraggi da gustare dopo un tuffo nelle Vieilles Forges. Venite a scoprire due selezioni a base di vacanze, umorismo ed emozioni per tutta la famiglia! Un piccolo extra per i nostri amici turisti: tutti i film sono sottotitolati in inglese e ogni programma comprende almeno un film in olandese con sottotitoli in francese! Quindi tuffatevi a capofitto!

Espanol :

El viernes 18 de julio de 2025, prepárese para una velada de cine al aire libre junto al lago, con la proyección de una selección de cortometrajes.Este verano hemos preparado dos programas especiales de cortometrajes para que disfrute después de un chapuzón en las Vieilles Forges. Venga a descubrir dos selecciones basadas en las vacaciones, el humor y la emoción para toda la familia Un pequeño extra para nuestros amigos turistas: todas las películas están subtituladas en inglés, y cada programa incluye al menos una película en neerlandés con subtítulos en francés Así que, ¡lánzate de cabeza!

