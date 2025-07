Ciné plein air d’été Halle patinoire La Bresse

Ciné plein air d’été Halle patinoire La Bresse mercredi 30 juillet 2025.

Ciné plein air d’été

Halle patinoire 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges

Venez découvrir le film d’animation Migration (2023), une super expérience à partager en famille. Projection sous une halle couverte.Tout public

Halle patinoire 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr

English :

Come and discover the animated film Migration (2023), a great experience for the whole family. Screening in a covered hall.

German :

Sehen Sie sich den Animationsfilm Migration (2023) an, ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Vorführung in einer überdachten Halle.

Italiano :

Venite a scoprire il film d’animazione Migration (2023), una grande esperienza per tutta la famiglia. Proiezione in una sala coperta.

Espanol :

Venga a descubrir la película de animación Migración (2023), una gran experiencia para toda la familia. Proyección en una sala cubierta.

