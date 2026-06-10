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Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville Fleurville

Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville Fleurville vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Château de Marigny à Fleurville (suivez le fléchage dans le village)

Ville : 71260 Fleurville

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fleurville

Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville

Château de Marigny à Fleurville (suivez le fléchage dans le village) Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le Foyer Rural de Fleurville diffuse Compostelle en PLEIN AIR dans le superbe cadre du Château de Marigny à Fleurville.
Ouverture à 20h00. Buvette, chips, pop-corn… Pour vous faire patienter après vous être confortablement installé. (Amener votre siège de plage préféré !)
Si la météo venait à nous contrarier, la projection se ferait tout de même, à l’intérieur, mais certainement plus tôt.
(Salle des Fêtes de la mairie au 1er étage).
TARIF
ADULTE 5 euros.
ENFANT DE 12 ANS 3 euros.   .

Château de Marigny à Fleurville (suivez le fléchage dans le village) Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   foyerruraldefleurville@gmail.com

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English : Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville

L’événement Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-06-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II