Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville Fleurville
Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville Fleurville vendredi 3 juillet 2026.
Fleurville
Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville
Château de Marigny à Fleurville (suivez le fléchage dans le village) Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Foyer Rural de Fleurville diffuse Compostelle en PLEIN AIR dans le superbe cadre du Château de Marigny à Fleurville.
Ouverture à 20h00. Buvette, chips, pop-corn… Pour vous faire patienter après vous être confortablement installé. (Amener votre siège de plage préféré !)
Si la météo venait à nous contrarier, la projection se ferait tout de même, à l’intérieur, mais certainement plus tôt.
(Salle des Fêtes de la mairie au 1er étage).
TARIF
ADULTE 5 euros.
ENFANT DE 12 ANS 3 euros. .
Château de Marigny à Fleurville (suivez le fléchage dans le village) Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com
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English : Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville
L’événement Ciné plein air du Foyer rural de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-06-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II