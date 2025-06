Ciné plein air et concert route de roiffé Saint-Pierre-La-Noue 28 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Ciné plein air et concert route de roiffé Esplanade de la salle des fêtes Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Le comité des fêtes de Péré organise une soirée concert et cinéma. Au programme Concert du groupe Zikka suivi de la projection du film Un p’tit truc en plus.

Buvette et food truck sur place.

.

route de roiffé Esplanade de la salle des fêtes

Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 27 09 martinaudmc@yahoo.fr

English :

The Péré festival committee is organizing a concert and film evening. Program: Concert by the group Zikka, followed by a screening of the film Un p’tit truc en plus.

Refreshment bar and food truck on site.

German :

Das Festkomitee von Péré organisiert einen Konzert- und Filmabend. Auf dem Programm: Konzert der Gruppe Zikka, gefolgt von der Vorführung des Films Un p’tit truc en plus.

Getränke und Foodtruck vor Ort.

Italiano :

Il comitato del festival Péré organizza una serata di concerti e film. In programma: concerto del gruppo Zikka seguito dalla proiezione del film Un p’tit truc en plus.

Bar e camioncino per il ristoro sul posto.

Espanol :

El comité del festival Péré organiza una velada de concierto y cine. En el programa: Concierto del grupo Zikka seguido de la proyección de la película Un p’tit truc en plus.

Bar y food truck in situ.

L’événement Ciné plein air et concert Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2025-06-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin