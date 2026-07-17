Ciné plein air : “Flow”, Parc Charron, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Ciné plein air : “Flow” Mercredi 19 août, 21h30 Parc Charron Gironde

Gratuit sans réserevation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T21:30:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T21:30:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00

Dans un monde où l’humanité semble avoir disparu, un petit chat noir tente de survivre à une montée des eaux généralisée. Il trouve refuge sur un bateau à voile avec d’autres compagnons d’infortune, tous différents.

Ce film d’animation a été salué par le public et la critique avec plusieurs prix (prix du jury et du public au Festival d’animation d’Annecy 2024, César 2025 et Oscar 2025 du meilleur fim d’animation). Un incontournable à découvrir ou redécouvrir lors d’une séance ciné plein air, les pieds dans l’herbe et la tête dans les étoiles.

Projet réalisé avec le soutien de Bordeaux Métropole dans le cadre du CODEV.

Parc Charron 9 Rue Edmond Faulat 33440 AMBARES ET LAGRAVE Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://evasion.ambaresetlagrave.fr/evenements/cine-plein-air-flow/ »}]

Ciné plein air / Tout public dès 8 ans / Gratuit sans réservation