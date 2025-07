Ciné plein-air Flow Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

Ciné plein-air Flow Saint-Auban-sur-l’Ouvèze lundi 18 août 2025.

Ciné plein-air Flow

Place Montferrane Saint-Auban-sur-l’Ouvèze Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-18 21:15:00

fin : 2025-08-18 23:00:00

Date(s) :

2025-08-18

Séance de Cinéma en Plein-air « Flow », film d’animation réalisé par Gints Zilbalodis, ce film raconte l’histoire d’un chat qui se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu…

.

Place Montferrane Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Open-Air Cinema: « Flow », an animated film directed by Gints Zilbalodis, tells the story of a cat who wakes up in a world invaded by water, where all human life seems to have disappeared…

German :

Open-Air-Kino: « Flow », ein Animationsfilm von Gints Zilbalodis. Der Film erzählt die Geschichte einer Katze, die in einem von Wasser überfluteten Universum aufwacht, in dem alles menschliche Leben verschwunden zu sein scheint…

Italiano :

Cinema all’aperto: « Flow », film d’animazione diretto da Gints Zilbalodis, racconta la storia di un gatto che si risveglia in un mondo invaso dall’acqua dove tutta la vita umana sembra essere scomparsa…

Espanol :

Cine al aire libre: « Flow », película de animación dirigida por Gints Zilbalodis, cuenta la historia de un gato que se despierta en un mundo invadido por el agua donde toda vida humana parece haber desaparecido…

L’événement Ciné plein-air Flow Saint-Auban-sur-l’Ouvèze a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale