Ciné plein air Kuzco, l’empereur mégalo Stade Gérard Roux Saint-Savournin

Informations pratiques

Saint-Savournin

Ciné plein air Kuzco, l’empereur mégalo

Jeudi 13 août 2026 à partir de 21h30. Stade Gérard Roux D46 Saint-Savournin Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

De Mark Dindal 2001

A la tête d’un royaume mythique se trouve Kuzco, un jeune empereur aussi capricieux que méprisant. Secondé par la perfide Yzma qui rêve de lui ravir le trône, il projette de bâtir une somptueuse résidence d’été sur une des plus jolies collines de l’empire. Il fait d’ailleurs venir le chef du village, l’imposant Pacha, pour le prévenir qu’il aura le grand honneur de voir sa maison détruite. .

Stade Gérard Roux D46 Saint-Savournin 13119 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 64 03

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English :

By Mark Dindal 2001

L’événement Ciné plein air Kuzco, l’empereur mégalo Saint-Savournin a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile