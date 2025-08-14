Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Saint-Étienne-de-Valoux

Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Saint-Étienne-de-Valoux jeudi 14 août 2025.

Ardèche

Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Place de Torrenson Saint-Étienne-de-Valoux Ardèche

Début : Jeudi 2025-08-14 21:30:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

2025-08-14

En partenariat avec Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche vous propose le film documentaire « La ferme des Bertrand ».

Place de Torrenson

Saint-Étienne-de-Valoux 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

English :

In partnership with Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche presents the documentary film « La ferme des Bertrand ».

German :

In Zusammenarbeit mit Ciné Galaure zeigt Ihnen Porte de DrômArdèche den Dokumentarfilm « La ferme des Bertrand ».

Italiano :

In collaborazione con Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche presenta il film documentario « La ferme des Bertrand ».

Espanol :

En colaboración con Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche proyecta el documental « La ferme des Bertrand ».

L’événement Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Saint-Étienne-de-Valoux a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche