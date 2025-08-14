Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Saint-Étienne-de-Valoux
Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Saint-Étienne-de-Valoux jeudi 14 août 2025.
Ardèche
Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Place de Torrenson Saint-Étienne-de-Valoux Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-14 21:30:00
fin : 2025-08-14 23:00:00
Date(s) :
2025-08-14
En partenariat avec Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche vous propose le film documentaire « La ferme des Bertrand ».
.
Place de Torrenson
Saint-Étienne-de-Valoux 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65
English :
In partnership with Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche presents the documentary film « La ferme des Bertrand ».
German :
In Zusammenarbeit mit Ciné Galaure zeigt Ihnen Porte de DrômArdèche den Dokumentarfilm « La ferme des Bertrand ».
Italiano :
In collaborazione con Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche presenta il film documentario « La ferme des Bertrand ».
Espanol :
En colaboración con Ciné Galaure, Porte de DrômArdèche proyecta el documental « La ferme des Bertrand ».
L’événement Ciné plein air « La ferme des Bertrand » Saint-Étienne-de-Valoux a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche