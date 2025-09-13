Ciné Plein Air La Ferme des Bertrand Saint-Germain-le-Guillaume

Ciné Plein Air La Ferme des Bertrand Saint-Germain-le-Guillaume samedi 13 septembre 2025.

Ciné Plein Air La Ferme des Bertrand

Château du Tertre Saint-Germain-le-Guillaume Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:45:00

fin : 2025-09-13 22:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Cinéma en plein air La Fermes des Bertrand

La Ferme des Bertrand

De Gilles Perret / 2023 / France / 1h29

50 ans dans la vie d’une ferme…

Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène.

Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan.

Dans le cadre de la saison de cinéma en plein air 2025

En partenariat avec l’Ernée et le comité d’animation de Saint-Germain-le-Guillaume /

Gratuit Buvette et restauration sur place

REPLI salle des fêtes

Avec Atmosphères 53 .

Château du Tertre Saint-Germain-le-Guillaume 53240 Mayenne Pays de la Loire

English :

Open-air cinema: La Fermes des Bertrand

German :

Open-Air-Kino: La Fermes des Bertrand

Italiano :

Cinema all’aperto: La Fermes des Bertrand

Espanol :

Cine al aire libre: La Fermes des Bertrand

L’événement Ciné Plein Air La Ferme des Bertrand Saint-Germain-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-08-21 par Communauté de communes de l’Ernée