Ciné plein air La fille du puisatier Saint-Zacharie

Ciné plein air La fille du puisatier

Lundi 11 août 2025 à partir de 21h30. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var

Lundi 2025-08-11 21:30:00

La Fille du puisatier de Marcel Pagnol 1940

Le chant des cigales qui s’éloigne, les étoiles qui s’allument peu à peu… Et devant vous, Fernandel, Raimu et Josette Day, réunis dans l’un des chefs-d’œuvre les plus émouvants de Marcel Pagnol La Fille du Puisatier.



Au moment de la déclaration de guerre, Patricia, jeune fille modeste, voit partir Jacques Mazel, pilote dans l’armée, qui ignore qu’elle est enceinte. Blâmée par son père, puisatier, et rejetée par les Mazel, commerçants aisés, elle accouche chez une tante. Mais lorsque Jacques est porté disparu, les grands-parents se retrouvent autour du berceau et écoutent ensemble le Chef de l’État annoncer la capitulation de la France… .

Square Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

La Fille du puisatier by Marcel Pagnol 1940

Die Tochter des Brunnenmeisters von Marcel Pagnol 1940

La Fille du puisatier di Marcel Pagnol 1940

La Fille du puisatier de Marcel Pagnol 1940

