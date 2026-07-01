Ciné plein air La Soupe aux choux Stade Gérard Roux Saint-Savournin
lundi 13 juillet 2026 · Stade Gérard Roux · Saint-Savournin
Informations pratiques
Saint-Savournin
Ciné plein air La Soupe aux choux
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h30. Stade Gérard Roux D46 Saint-Savournin Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Réalisé par Jean Girault (1981).
Deux paysans du Bourbonnais portés sur la bouteille et la misanthropie font la connaissance d’un extra-terrestre. Celui-ci découvre avec bonheur la recette de la soupe aux choux qu’il rapporte sur sa planète. .
Stade Gérard Roux D46 Saint-Savournin 13119 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 64 03
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English :
Directed by Jean Girault (1981).
L’événement Ciné plein air La Soupe aux choux Saint-Savournin a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile