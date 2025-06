Ciné plein-air « La Vache » Jardin des Vikings Rennes 16 juillet 2025

Ciné plein-air « La Vache » Jardin des Vikings Rennes Mercredi 16 juillet, 22h30

Gratuit

Classiques incontournables, films d’animation, comédies, histoires vraies… il y en aura pour tous les goûts, sur écrans géants et en plein air !

**Rendez-vous le mercedi 16 juillet 2025 pour une projection du film « La Vache » de Mohamed Hamidi.**

Une comédie attachante et pleine de tendresse. Fatah, modeste agriculteur algérien, rêve depuis toujours d’emmener sa vache Jacqueline au Salon de l’agriculture à Paris. Un voyage improbable à travers la France, ponctué de rencontres inattendues.

Durée : 1h32

Séance gratuite et ouverte à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T22:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T23:58:00.000+02:00

1



Jardin des Vikings Jardin des Vikings, Rue de Suède, Rennes, France Rennes 35200