Ciné plein air Le Comte de Monte-Cristo Aubagne

Ciné plein air Le Comte de Monte-Cristo Aubagne mardi 12 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Ciné plein air Le Comte de Monte-Cristo Mardi 12 août 2025 à 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date :

Début : Mardi 2025-08-12 21:00:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Réalisé par Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte (2024)

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi. .

Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Directed by Alexandre De La Patellière and Matthieu Delaporte (2024)

German :

Regie: Alexandre De La Patellière und Matthieu Delaporte (2024)

Italiano :

Diretto da Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte (2024)

Espanol :

Dirigida por Alexandre De La Patellière y Matthieu Delaporte (2024)

