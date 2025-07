Ciné plein air Le Livre de la Jungle Disney Parc du Château Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Début : Mardi 2025-08-05

2025-08-05

Profitez d’un moment de repos en plein air devant Le Livre de la Jungle !

+33 4 75 60 69 56 contact@mairie-etoilesurrhone.fr

English :

Enjoy a moment of outdoor relaxation in front of The Jungle Book!

German :

Genießen Sie einen Moment der Ruhe unter freiem Himmel vor dem Dschungelbuch!

Italiano :

Godetevi un momento di relax all’aria aperta davanti al Libro della Giungla!

Espanol :

Disfrute de un momento de relajación al aire libre frente a El Libro de la Selva

L’événement Ciné plein air Le Livre de la Jungle Disney Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-07-19 par Valence Romans Tourisme