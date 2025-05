Ciné plein-air : « Le Sens de la fête » d’Éric Toledano et Olivier Nakache – Au bord de l’étang de Longchamps Rennes, 4 juillet 2025, Rennes.

Ciné plein-air : « Le Sens de la fête » d’Éric Toledano et Olivier Nakache Au bord de l’étang de Longchamps Rennes Vendredi 4 juillet, 22h30 Entrée libre

Classiques incontournables, films d’animation, comédies, histoires vraies… il y en aura pour tous les goûts, sur écrans géants et en plein air !

Rendez-vous le vendredi 4 juillet à 22h30, à l’Étang des Longs Champs pour profiter d’une projection en plein air du film « Le Sens de la fête » d’Éric Toledano et Olivier Nakache.

Une comédie rythmée et touchante sur les coulisses d’un mariage haut en couleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T22:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T00:25:00.000+02:00

1



Au bord de l’étang de Longchamps Longs Champs, 35700 Rennes, France Rennes 35700