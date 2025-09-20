CINÉ PLEIN AIR : L’Heure exquise de René Allio Musée d’histoire de Marseille Marseille

CINÉ PLEIN AIR : L’Heure exquise de René Allio Musée d’histoire de Marseille Marseille samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre à partir de 19h sur le site archéologique du Port antique

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T20:15:00 – 2025-09-20T22:30:00

Lieu : Site archéologique du Port antique

France | 1981 | 1h | VOF

Sur les chemins de la mémoire s’impriment ceux de la ville : dans les rues de Bon Secours, de la Belle de Mai, du Panier circulent les méandres des souvenirs heureux et malheureux de René Allio, de son premier cinéma à la tentative de suicide d’un oncle en passant par les airs que ses parents italiens chantaient sur des chantiers. Il filme Marseille avec ses taches, ses toits et ses repas de familles, mais surtout ses habitants, qui n’entreront dans l’histoire épique mais dont la vie n’exige pas moins d’héroïsme.

Avant-séance

Court-métrage “Vé mon bateau” produit par l’association Polly Maggoo. Film collectif sous la direction artistique de Marie-Jo Long, avec des enfants du Mas Joyeux (Marseille) et l’accompagnement scientifique de Manuel Moliner, Luc Glardon et Rachel Cholet (Musée d’Histoire de Marseille).

Court-métrage “RISK” Une rencontre entre une marseillaise de Londres et un jeune exilé de Gambie. Il s’appelle Abdallah. Elle, Sharon. Ils parlent anglais tous les deux ; il a peur, il vient d’arriver. Elle n’a pas envie de parler à un inconnu qui l’aborde dans la rue. Pourtant 8 ans plus tard, en mai 2025, ils se retrouvent dans la cité phocéenne. Que s’est il passé ? Réalisation Sharon Tulloch // Production Déraciné France | 2026 | 4-5 mins | VOF | sous-titrés

Musée d'histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France

