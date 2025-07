Ciné plein air Mamma Mia! Jardin du Paléospace (marais) Villers-sur-Mer

Ciné plein air Mamma Mia! Jardin du Paléospace (marais) Villers-sur-Mer vendredi 1 août 2025.

Ciné plein air Mamma Mia!

Jardin du Paléospace (marais) 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-01 21:30:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

Une soirée pour (re)découvrir ce classique de la comédie musicale qu’est Mamma Mia! et chanter à tue-tête les plus grands tubes d’ABBA. Sur place food truck, bonbons et chichis pour une soirée festive et gourmande.

Sur place food truck, bonbons et chichis pour une soirée festive et gourmande.

Projection dans le cadre de l’opération ciné et patrimoine du département du Calvados.

Synopsis

C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île et vers la femme qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

De Phyllida Lloyd

Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan .

Jardin du Paléospace (marais) 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Ciné plein air Mamma Mia!

An evening to (re)discover the musical comedy classic Mamma Mia! and sing ABBA?s greatest hits at the top of your lungs. On-site: food truck, sweets and treats for a festive, gourmet evening.

German : Ciné plein air Mamma Mia!

Ein Abend, um den Musical-Klassiker Mamma Mia! (wieder) zu entdecken und die größten Hits von ABBA aus voller Kehle zu singen. Vor Ort: Foodtruck, Süßigkeiten und Chichis für einen festlichen und leckeren Abend.

Italiano :

Una serata per (ri)scoprire il classico musical Mamma Mia! e cantare a squarciagola i più grandi successi degli ABBA. Sul posto: food truck, dolci e snack per una serata festosa e golosa.

Espanol :

Una velada para (re)descubrir el clásico musical Mamma Mia! y cantar a pleno pulmón los grandes éxitos de ABBA. In situ: food truck, dulces y aperitivos para una velada festiva y gourmet.

