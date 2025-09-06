Ciné Plein Air Mémé dans les orties Rue de Porzmoguer Ploumoguer

Ciné Plein Air Mémé dans les orties Rue de Porzmoguer Ploumoguer samedi 6 septembre 2025.

Ciné Plein Air Mémé dans les orties

Rue de Porzmoguer Lieu dit Messouflin Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 21:00:00

fin : 2025-09-06 22:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Projection du film réalisé par Aram Hekinian et écrit par Bruno Tanguy sur la pointe du Pays d’Iroise.

Quand une évasion vers la campagne bretonne, pour échapper au confinement du COVID19 en région parisienne, se transforme en une aventure inattendue. Entre secrets de famille et mystérieux visiteurs, la famille de mémé découvre que la vie réserve parfois des surprises et des intrigues. .

Rue de Porzmoguer Lieu dit Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 86 89 97 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Plein Air Mémé dans les orties Ploumoguer a été mis à jour le 2025-08-21 par OT IROISE BRETAGNE