Ciné plein-air : « Microbe et Gasoil » Plages de Baud Rennes 9 juillet 2025

Gratuit

Classiques incontournables, films d’animation, comédies, histoires vraies… cet été, il y en aura pour tous les goûts, sur grand écran et en plein air.

Projection en plein air du film Microbe et Gasoil de Michel Gondry.

Une comédie tendre et inventive qui suit deux adolescents dans un road trip à bord d’une voiture faite maison.

Durée : 1h45

Séance gratuite et ouverte à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T22:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T00:15:00.000+02:00

Plages de Baud Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France Rennes 35000