Ciné plein air Obenheim mercredi 16 juillet 2025.

23 rue Neuve Obenheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-16 21:30:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Film à l’affiche Un p’tit truc en plus, une comédie touchante et pleine d’humanité signée Artus !

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air gratuite et ouverte à tous !

Vente de boissons & petites confiseries sur place.

Pensez à prendre votre chaise ou votre transat.

En cas de pluie, repli dans la salle des fêtes d’Obenheim. .

23 rue Neuve Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 11 74 54 gilles.debard@fdmjc-alsace.fr

English :

Playing: Un p?tit truc en plus, a touching comedy full of humanity by Artus!

German :

Aktueller Film: Un p?tit truc en plus, eine rührende und menschliche Komödie von Artus!

Italiano :

Film in programmazione: Un p?tit truc en plus, una commedia toccante e piena di umanità di Artus!

Espanol :

Película en cartelera: Un p?tit truc en plus, ¡una conmovedora comedia llena de humanidad de Artus!

