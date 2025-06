Ciné plein air « Regard croisé entre handicap et société » Albon 2 juillet 2025 19:00

Drôme

Ciné plein air « Regard croisé entre handicap et société » Aérodrome Creux de la Thine Albon Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02 21:00:00

2025-07-02

Le Club Amplitude Porte de DrômArdèche vous invite à une soirée cinéma en plein air pas comme les autres.

Aérodrome Creux de la Thine

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 26 72 40

Club Amplitude Porte de DrômArdèche invites you to an open-air cinema evening like no other.

Der Club Amplitude Porte de DrômArdèche lädt Sie zu einem nicht alltäglichen Open-Air-Kinoabend ein.

Il Club Amplitude Porte de DrômArdèche vi invita a una serata di cinema all’aperto senza precedenti.

El Club Amplitude Porte de DrômArdèche le invita a una velada de cine al aire libre sin igual.

