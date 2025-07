Ciné Plein Air Rochechouart

Ciné Plein Air Rochechouart samedi 16 août 2025.

Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

La ville de Rochechouart vous invite à une projection gratuite du film Donne-moi des Ailes , signé Nicolas Vanier. Un magnifique récit familial, inspiré d’une histoire vraie, qui mêle aventure, écologie et émotion. Suivez le lien unique entre un père et son fils autour d’un projet fou guider une migration d’oies sauvages en ULM ! Petits et grands seront transportés par cette épopée touchante, pleine d’images à couper le souffle et de messages porteurs d’espoir. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour un moment de partage et d’évasion. .

Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

