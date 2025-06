Ciné plein air The blues Brothers – Les Chantiers Tramasset Le Tourne 20 juin 2025 17:00

Gironde

Ciné plein air The blues Brothers Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin Le Tourne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Soirée organisée en partenariat avec le Staff’ Jeunes de la Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers et le Foyer Marie Talet. Rendez-vous le vendredi 20 juin, de 17h à 22h ! Projection The Blues Brothers à 20h Jake et Elwood Blues veulent reformer leur groupe de rhythm’n’blues et donner des concerts afin de gagner les 5 000 dollars nécessaires à la survie de l’orphelinat de leur enfance, menacé de fermeture par le fisc. Leur projet s’annonce difficile à réaliser. Poursuivis par la police, une bande de néonazis, des musiciens et une femme mystérieuse, animée d’une rancune tenace, les Blues Brothers se trouvent mêlés à des aventures plus rocambolesques les unes que les autres. .

Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 69 asso@chantierstramasset.fr

