Ciné Plein air Tonnay-Boutonne

Ciné Plein air Tonnay-Boutonne samedi 16 août 2025.

Ciné Plein air

Au camping Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Ciné Rex, la commune de Tonnay-Boutonne et du FDVA vous nvite sous les étoiles pour un ciné plein air « Un p’tit truc en plus ».

Apportez votre plaid ou chaise et pour le retour torche…

.

Au camping Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 34 16

English :

German :

Ciné Rex, die Gemeinde Tonnay-Boutonne und der FDVA laden Sie unter den Sternen zu einem Freiluftkino ein: « Un p’tit truc en plus ».

Bringen Sie Ihre Decke oder Ihren Stuhl und für den Rückweg eine Fackel mit…

Italiano :

Ciné Rex, il comune di Tonnay-Boutonne e l’FDVA vi invitano sotto le stelle per un film all’aperto: « Un p’tit truc en plus ».

Portate una coperta o una sedia e una torcia per il ritorno…

Espanol :

Ciné Rex, el municipio de Tonnay-Boutonne y la FDVA le invitan bajo las estrellas a una película al aire libre: « Un p’tit truc en plus ».

Traiga su manta o silla y una linterna para la vuelta…

L’événement Ciné Plein air Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-07-29 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme