AGENDA · Tonnay-Boutonne
Ciné Plein Air Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne
samedi 8 août 2026 · Tonnay-Boutonne
Informations pratiques
Tonnay-Boutonne
Ciné Plein Air Tonnay-Boutonne
Camping Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
CINE PLEIN-AIR à Tonnay-Boutonne Astérix et Obélix Mission Cléopâtre
dès 16H00 activités, 19H00 animation musicale, 21H30 projection du film
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Camping Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cinerex17380@orange.fr
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L’événement Ciné Plein Air Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge