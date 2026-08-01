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AGENDA · Tonnay-Boutonne

Ciné Plein Air Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne

samedi 8 août 2026 · Tonnay-Boutonne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Camping
Ville
17380 Tonnay-Boutonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Tonnay-Boutonne

Ciné Plein Air Tonnay-Boutonne

Camping Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

CINE PLEIN-AIR à Tonnay-Boutonne Astérix et Obélix Mission Cléopâtre
dès 16H00 activités, 19H00 animation musicale, 21H30 projection du film
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Camping Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   cinerex17380@orange.fr

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L’événement Ciné Plein Air Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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