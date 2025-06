Ciné Plein Air Un Monde Merveilleux Route des Deux Vallées Paunat 10 juillet 2025 22:00

Dordogne

Ciné Plein Air Un Monde Merveilleux Route des Deux Vallées Parking du restaurant de l’Abbatiale Paunat Dordogne

Tarif : 5.3 – 5.3 – 5.3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 22:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Soirée cinéma en plein air à Paunat le jeudi 10 juillet 2025 à 22 heures.

Au programme « Un monde merveilleux », un film qui porte bien son nom pour une soirée magique dans un cadre exceptionnel.

Tarif unique 5€

Buvette et ambiance conviviale au rendez-vous

Soirée cinéma en plein air à Paunat le jeudi 10 juillet 2025 à 22 heures.

19H30 restauration avec le food truck de burgers La Pause Gourmande et le Comité des Fêtes de Paunat

21H Ciné Quizz pour gagner des cadeaux

22H Projection du film UN MONDE MERVEILLEUX , 2025, 1H18, avec Blanche Gardin, Angélique Flaugère, Laly Mercier

En cas de mauvais temps, projection annulée

Dans la majorité des cas, des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible !

Tarif unique 5€

Buvette et ambiance conviviale au rendez-vous

Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place. .

Route des Deux Vallées Parking du restaurant de l’Abbatiale

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English : Ciné Plein Air Un Monde Merveilleux

Open-air cinema evening in Paunat on Thursday, July 10, 2025 at 10 pm.

On the program: « Un monde merveilleux », a film that lives up to its name for a magical evening in an exceptional setting.

Price: 5?

Refreshment bar and friendly atmosphere

German : Ciné Plein Air Un Monde Merveilleux

Open-Air-Kinoabend in Paunat am Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 22 Uhr.

Auf dem Programm steht « Eine wunderbare Welt », ein Film, der seinen Namen zu Recht trägt, für einen magischen Abend in einer außergewöhnlichen Umgebung.

Der Eintrittspreis beträgt 5?

Getränke und gesellige Atmosphäre

Italiano :

Serata di cinema all’aperto a Paunat giovedì 10 luglio 2025 alle 22.00.

In programma: « Un monde merveilleux », un film all’altezza del suo nome per una serata magica in un contesto eccezionale.

Prezzo: 5?

Bar e atmosfera amichevole

Espanol : Ciné Plein Air Un Monde Merveilleux

Noche de cine al aire libre en Paunat el jueves 10 de julio de 2025 a las 22:00 h.

En el programa: « Un monde merveilleux », una película que hace honor a su nombre para una velada mágica en un marco excepcional.

Precio: 5?

Bar y ambiente agradable

L’événement Ciné Plein Air Un Monde Merveilleux Paunat a été mis à jour le 2025-06-21 par OT de Périgueux