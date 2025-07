Ciné plein air | Un p’tit truc en plus Nogent-sur-Oise

Ciné plein air | Un p’tit truc en plus

Avenue Saint-Exupéry Nogent-sur-Oise Oise

Gratuit

Début : 2025-08-07 21:30:00

Jeudi 7 août, à 21h30 au Parc Hébert, venez (re)regarder le Film « Un p’tit truc en plus ». Un foodtruck sera présent.

Apportez vos plaids et couvertures, votre pique-nique ou gourmandises et profitez de cette séance de cinéma en plein air gratuite pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Gratuit, en accès libre

Avenue Saint-Exupéry Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 30 30

