CINÉ PLEIN-AIR Vaiana, La légende du bout du monde Agen-d’Aveyron
mardi 18 août 2026 · Agen-d'Aveyron
Informations pratiques
Agen-d’Aveyron
CINÉ PLEIN-AIR Vaiana, La légende du bout du monde
Agen-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La commune d’Arvieu Commune d’Arvieu & Mondes et multitudes vous présente un ciné plein air le mardi 18 août à 21h à la plage de Notre Dame D’Aures.
Sortie juil. 2026…. « Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. » Tout public. Dans la salle des Tilleuls en cas de pluie. 6 .
Agen-d’Aveyron 12630 Aveyron Occitanie
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English :
The town of Arvieu, in partnership with « Mondes et multitudes, » presents an outdoor movie screening on Tuesday, August 18, at 9:00 p.m. at Notre Dame D’Aures Beach.
L’événement CINÉ PLEIN-AIR Vaiana, La légende du bout du monde Agen-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)