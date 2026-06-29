Informations pratiques

Agen-d’Aveyron

CINÉ PLEIN-AIR Vaiana, La légende du bout du monde

Agen-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La commune d’Arvieu Commune d’Arvieu & Mondes et multitudes vous présente un ciné plein air le mardi 18 août à 21h à la plage de Notre Dame D’Aures.

Sortie juil. 2026…. « Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. » Tout public. Dans la salle des Tilleuls en cas de pluie. 6 .

Agen-d’Aveyron 12630 Aveyron Occitanie

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English :

The town of Arvieu, in partnership with « Mondes et multitudes, » presents an outdoor movie screening on Tuesday, August 18, at 9:00 p.m. at Notre Dame D’Aures Beach.

L’événement CINÉ PLEIN-AIR Vaiana, La légende du bout du monde Agen-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)