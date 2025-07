Ciné Plein Air Xertigny

Ciné Plein Air Xertigny jeudi 31 juillet 2025.

Ciné Plein Air

Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-31 21:00:00

fin : 2025-07-31 23:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Venez vous divertir en famille, au grand air, avec une projection inédite dans le Parc du Château des Brasseurs. Organisé en partenariat avec le CRAVLOR, le film projeté sera Un p’tit truc en Plus d’Artus. Gratuit, dès la tombée de la nuit dans le Parc du Chateau de Xertigny.Tout public

0 .

Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 10 34

English :

Bring the whole family out into the fresh air for a unique screening in the Parc du Château des Brasseurs. Organized in partnership with CRAVLOR, the film will be Un p’tit truc en Plus by Artus. Free, from dusk in the Parc du Chateau de Xertigny.

German :

Unterhalten Sie sich mit der ganzen Familie an der frischen Luft bei einer einzigartigen Filmvorführung im Park des Château des Brasseurs. In Zusammenarbeit mit dem CRAVLOR wird der Film « Un p’tit truc en Plus » von Artus gezeigt. Kostenlos, ab Einbruch der Dunkelheit im Park des Schlosses von Xertigny.

Italiano :

Venite a godervi una gita in famiglia all’aria aperta, con una proiezione unica nel parco dello Château des Brasseurs. Organizzato in collaborazione con CRAVLOR, il film proiettato sarà Un p’tit truc en Plus di Artus. Gratuito, dal tramonto nel parco dello Chateau de Xertigny.

Espanol :

Disfrute de una salida familiar al aire libre, con una proyección única en el recinto del castillo des Brasseurs. Organizada en colaboración con CRAVLOR, la película proyectada será Un p’tit truc en Plus de Artus. Gratis, a partir del atardecer en el Parque del Castillo de Xertigny.

L’événement Ciné Plein Air Xertigny a été mis à jour le 2025-07-04 par OT EPINAL ET SA REGION