Ciné Plus Les graines de Figuier sauvage de Mohammad Rasoulof VOSTFR Maison du Terroir Genouilly

Ciné Plus Les graines de Figuier sauvage de Mohammad Rasoulof VOSTFR

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran quand un immense mouvement de protestations populaires commence à secouer le pays, et dépassé par l’ampleur des évènements Iman se confronte à l’absurdité d’un système et à ses injustices tout en s’y conformant. A la maison, ses deux filles étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme tente de ménager les deux camps. La paranoïa l’envahit lorsque son arme de service disparait mystérieusement…

VOSTFR .

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

