Ciné Plus Limousin C’était mieux demain Salle des fêtes Saint-Jean-Ligoure

Ciné Plus Limousin C’était mieux demain

Salle des fêtes Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film C’était mieux demain .

Synopsis Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’homme voler en éclat, c’est un cataclysme. .

Salle des fêtes Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

