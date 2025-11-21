Ciné Plus Limousin Classe moyenne Salle Georges Méliès Nexon
Ciné Plus Limousin Classe moyenne Salle Georges Méliès Nexon vendredi 21 novembre 2025.
Ciné Plus Limousin Classe moyenne
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Classe moyenne .
Synopsis Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Cependant, dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime. .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
