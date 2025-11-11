Ciné Plus Limousin La ferme à Gégé Flavignac

Ciné Plus Limousin La ferme à Gégé

Salle des fêtes Flavignac Haute-Vienne

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film La ferme à Gégé .

Synopsis Gégé vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand. Dans les années 90, endetté, il transforme son exploitation en un lieu unique d'accueil pour enfants. Mais en l'absence de successeur et lui, menacé d'expulsion, la ferme risque de disparaître et avec elle un regard si particulier sur le monde. .

Salle des fêtes Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

