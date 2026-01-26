Ciné Plus Limousin Le chant des forêts Flavignac

Ciné Plus Limousin Le chant des forêts

Salle des fêtes Flavignac Haute-Vienne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Le chant des forêts .

Synopsis Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Salle des fêtes Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

